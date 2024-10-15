50% українців "за" уряд національної єдності. Але КМІС не уточняв склад політичних сил

50% респондентів "за" уряд національної єдності, 13% – "проти", 33% заявили, що ставляться до цієї ідеї нейтрально

Фото: ЕРА/FERNANDO VELUDO

50% українців підтримують створення уряду національної єдності як широкого об’єднання всіх патріотичних сил у парламенті і поза ним. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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50% респондентів "за" уряд національної єдності, 13% – "проти", 33% заявили, що ставляться до цієї ідеї нейтрально.

ДОВІДКА Уряд національної єдності — це тимчасовий уряд, сформований представниками різних політичних сил, часто з протилежними поглядами, для подолання кризової ситуації або війни. Основна мета такого уряду — забезпечити стабільність і єдність у країні шляхом спільних зусиль та співпраці всіх сторін. Уряд національної єдності — це тимчасовий уряд, сформований представниками різних політичних сил, часто з протилежними поглядами, для подолання кризової ситуації або війни. Основна мета такого уряду — забезпечити стабільність і єдність у країні шляхом спільних зусиль та співпраці всіх сторін.

Інфографіка: КМІС

У грудні 2023 року КМІС вже питав в українців їхньої думки з цього приводу, але тоді конкретизував, що такий уряд включатиме коаліцію Слуги народу, Євросолідарності, Батьківщини та Голосу.

З урахуванням цього створення уряду національної єдності підтримали 37% опитаних. Водночас більшість хотіла б бачити на чолі такого уряду п'ятого президента Петра Порошенка.

Серед тих, хто довіряє президенту Володимиру Зеленському, і серед тих, хто йому не довіряє, близько половини прихильно ставляться до ідеї уряду національної єдності.

Інфографіка: КМІС

Опитування проводив КМІС із власної ініціативи з 20 до 27 вересня 2024 року. Опитано телефоном 1001 українця старше за 18 років на всіх територіях, окрім тимчасово окупованих. Статистична похибка вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%; 3,5% – для показників, близьких до 25%; 2,5% – для показників, близьких до 10%; 1,8% – для показників, близьких до 5%.