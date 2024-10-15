50% украинцев "за" правительство нацединства. Но КМИС не уточнял состав политических сил

50% респондентов "за" правительство национального единства, 13% – "против", 33% заявили, что относятся к этой идее нейтрально

Фото: ЕРА/FERNANDO VELUDO

50% украинцев поддерживают создание правительства национального единства как широкого объединения всех патриотических сил в парламенте и вне его. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

50% респондентов "за" правительство национального единства, 13% – "против", 33% заявили, что относятся к этой идее нейтрально.

СПРАВКА Правительство национального единства — это временное правительство, сформированное представителями разных политических сил, часто с противоположными взглядами для преодоления кризисной ситуации или войны. Основная цель такого правительства – обеспечить стабильность и единство в стране путем совместных усилий и сотрудничества всех сторон. Правительство национального единства — это временное правительство, сформированное представителями разных политических сил, часто с противоположными взглядами для преодоления кризисной ситуации или войны. Основная цель такого правительства – обеспечить стабильность и единство в стране путем совместных усилий и сотрудничества всех сторон.

Инфографика: КМИС

В декабре 2023 года КМИС уже спрашивал у украинцев их мнения по этому поводу, но тогда конкретизировал, что такое правительство будет включать в себя коалицию Слуги народа, Евросолидарности, Батькивщины и Голоса.

С учетом этого создание правительства национального единства поддержали 37% опрошенных. При этом большинство хотело бы видеть во главе такого правительства пятого президента Петра Порошенко.

Среди доверяющих президенту Владимиру Зеленскому и среди тех, кто ему не доверяет, около половины благосклонно относятся к идее правительства национального единства.

Инфографика: КМИС

Опрос проводился КМИС по собственной инициативе с 20 по 27 сентября 2024 года. Опрошено по телефону 1001 украинца старше 18 лет на всех территориях, кроме временно оккупированных. Статистическая погрешность выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%; 3,5% – для показателей, близких к 25%; 2,5% – для показателей, близких к 10%; 1,8% – для показателей, близких к 5%.