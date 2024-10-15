50% украинцев "за" правительство нацединства. Но КМИС не уточнял состав политических сил
50% украинцев поддерживают создание правительства национального единства как широкого объединения всех патриотических сил в парламенте и вне его. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
50% респондентов "за" правительство национального единства, 13% – "против", 33% заявили, что относятся к этой идее нейтрально.
В декабре 2023 года КМИС уже спрашивал у украинцев их мнения по этому поводу, но тогда конкретизировал, что такое правительство будет включать в себя коалицию Слуги народа, Евросолидарности, Батькивщины и Голоса.
С учетом этого создание правительства национального единства поддержали 37% опрошенных. При этом большинство хотело бы видеть во главе такого правительства пятого президента Петра Порошенко.
Среди доверяющих президенту Владимиру Зеленскому и среди тех, кто ему не доверяет, около половины благосклонно относятся к идее правительства национального единства.
Опрос проводился КМИС по собственной инициативе с 20 по 27 сентября 2024 года. Опрошено по телефону 1001 украинца старше 18 лет на всех территориях, кроме временно оккупированных. Статистическая погрешность выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%; 3,5% – для показателей, близких к 25%; 2,5% – для показателей, близких к 10%; 1,8% – для показателей, близких к 5%.
- В сентябре КМИС спросил украинцев, переехали ли они жить в США или в любую страну Европы, если бы им предоставили гражданство. 79% опрошенных заявили, что, несмотря ни на что, остались бы в Украине.
- Почти 50% украинцев считают, что Запад будет и дальше помогать Украине и будет настаивать на справедливом для нее мире, свидетельствуют результаты октябрьского опроса КМИС.