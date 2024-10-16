51% украинцев доверяет Зеленскому. Но есть высокие показатели недоверия министрам – опрос

Украинцы (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Украинцы чаще всего доверяют именно президенту Владимиру Зеленскому, а вот министрам обороны, образования и другим в обществе больше недоверия. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Центра Разумкова.

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Согласно результатам опроса, Зеленскому доверяют 51% украинцев. Главе Службы безопасности страны Василию Малюку доверяют 36% украинцев, а недоверие выразили 27% опрошенных. Главе Николаевской обладминистрации Виталию Киму доверяют 46% респондентов, а не доверяют 34%. Министру цифровой политики Михаилу Федорову доверяют 31% опрошенных украинцев, а 24,5% выразили ему недоверие.

Не доверяют украинцы:

→ главе запрещенной ОПЗЖ Юрию Бойко и главе партии Батькивщина Юлии Тимошенко – по 79%,

→ пятому президенту Петру Порошенко – 68%,

→ народному депутату Марьяне Безуглой – 64%,

→ главе Офиса президента Андрею Ермаку – 62%,

→ главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии – 60%,

→ спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку – 53%,

→ премьер-министру Денису Шмыгалю и заместительнице главы ОП Ирине Верещук – по 52%.

Также чаще выражают недоверие чем доверие мэру Киева Виталию Кличко – 47% и 39% соответственно, волонтеру Сергею Притуле – 46% и 42% соответственно, советнику главы ОП Михаилу Подоляку – 40% и 35%, главе Минобороны Рустему Умерову – 41 % и 29%, главе Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву – 39% и 16%, главе МВД Игорю Клименко – 34% и 20,5%, министру энергетики Герману Галущенко – 32% и 11%, министру юстиции Ольге Стефанишиной – 31% и 16%, министру развития общин Алексею Кулебе – 30% и 16%, министру образования Оксену Лисовому – 26% и 14%, министру экономики Юлии Свириденко – 23% и 10%, а также главе МИД Андрею Сибиге – 2% и 9% соответственно.

Социологический опрос был проведен социологической службой Центра Разумкова 20-26 сентября 2024 года в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине. Проводилось методом живого общения только на неоккупированных территориях и в тех регионах, где не ведутся боевые действия. Были опрошены 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

15 октября стало известно, что 80% украинцев поддерживают запрет УПЦ МП.

В тот же день сообщалось, что 50% украинцев выступают за правительство национального единства.

Еще 74% опрошенных граждан Украины сомневаются в том, что произошедшие в сентябре кадровые изменения в правительстве способны что-то изменить.