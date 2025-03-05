70% американців не вважають, що Україна більше винна у війні – Reuters/Ipsos

З-поміж демократів традиційно більше прихильників України, ніж серед республіканців

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Абсолютна більшість громадян США – як демократів, так і республіканців – не вбачають провини України в нападі з боку Росії. Про це свідчать результати свіжого соціологічного опитування, проведеного міжнародною дослідницькою компанією Ipsos на замовлення Reuters.

З твердженням про те, що у розв’язанні війни нібито більше винна Україна, яке останнім часом прослідковується у риториці президента США Дональда Трампа, згодні 7% опитаних (11% республіканців і 2,8% демократів).

Не згодні із цим твердженням 70% респондентів (62% республіканців і 81% демократів).

Ще для 23% складно відповісти на це питання (28% республіканців і 17% демократів).

Скриншот з сайту Reuters

Опитування проводилось серед 1174 дорослих американців 3-4 березня 2025 року. Похибка становить не більше як 5%.

28 лютого Зеленський приїздив до США, тоді мала бути підписана угода про корисні копалини. Але цього не сталося через суперечку Зеленського з Трампом і Венсом.

Трамп після сварки заявив, що Зеленський "не готовий до миру" і нібито хоче "воювати й воювати".

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