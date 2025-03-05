70% американцев не считают, что Украина больше виновата в войне – Reuters/Ipsos
Абсолютное большинство граждан США – как демократов, так и республиканцев – не видят вины Украины в нападении со стороны России. Об этом свидетельствуют результаты свежего социологического опроса, проведенного международной исследовательской компанией Ipsos по заказу Reuters.
С утверждением о том, что в развязывании войны якобы больше виновата Украина, которое в последнее время прослеживается в риторике президента США Дональда Трампа, согласны 7% опрошенных (11% республиканцев и 2,8% демократов).
Не согласны с этим утверждением 70% респондентов (62% республиканцев и 81% демократов).
Еще для 23% сложно ответить на этот вопрос (28% республиканцев и 17% демократов).
Опрос проводился среди 1174 взрослых американцев 3-4 марта 2025 года. Погрешность составляет менее 5%.
- 28 февраля Зеленский приезжал в США, тогда должно было быть подписано соглашение о полезных ископаемых. Но этого не произошло из-за спора Зеленского с Трампом и Вэнсом.
- Трамп после ссоры заявил, что Зеленский "не готов к миру" и якобы хочет "воевать и воевать".
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