Адміністрація Трампа розформувала групу, яка збирала дані про звірства РФ в Україні – WP
Адміністрація президента США Дональда Трампа звільнила координатора при Офісі директора національної розвідки, який збирав розвіддані від американського уряду про російські звірства в Україні. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на декількох співрозмовників, обізнаних із темою.
За словами співбесідників видання, також розформовано міжвідомчу робочу групу під керівництвом цього координатора.
Як повідомляє WP, позиція координатора була створена законодавчими актами, спільно написаними конгресменом Джейсоном Кроу і колишнім конгресменом Майклом Волцем, який зараз обіймає посаду радника президента США з національної безпеки.
"Посада координатора має завдання — притягнути Путіна до відповідальності за злочини, які він скоїв проти українського народу", – сказав Кроу.
За його словами, посада була створена Конгресом на двопартійній основі, і адміністрація повинна надати повноваження тим, хто обіймає цю посаду, виконувати свої обов’язки, як того вимагає закон.
"Якщо Трамп і директорка національної розвідки Тулсі Габбард хочуть досягти міцного миру, вони повинні бути готові притягнути Путіна до відповідальності за злочини, які він скоїв в Україні. Наразі ця адміністрація показала, що готова випустити Путіна з гачка", – заявив Кроу.
Як зазначає видання, адміністрація Трампа вже вийшла з міжнародної групи під керівництвом Європейського Союзу, яка була створена, щоб покарати Москву за порушення міжнародного права під час вторгнення в Україну.
Білий дім також скоротив роботу групи з розслідування воєнних злочинів Міністерства юстиції та скасував програму арешту активів російських олігархів, які потрапили під санкції.
Окрім того, адміністрація Трампа припиняла роботу програми з пошуку викрадених Росією українських дітей. Після обурення деяких груп програму було тимчасово поновлено.
- 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт російського диктатора Путіна й уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.
- У Росії оголосили видання ордера "протизаконним" і порушили кримінальні провадження стосовно прокурора суду Каріма Хана та трьох суддів.
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- Міжнародний кримінальний суд засудив санкції проти своїх посадовців, які запровадили Сполучені Штати.