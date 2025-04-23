Адміністрація Трампа розформувала групу, яка збирала дані про звірства РФ в Україні – WP

США, ймовірно, скасували чергову ініціативу, спрямовану на притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні

Майкл Волц (Фото: EPA)

Адміністрація президента США Дональда Трампа звільнила координатора при Офісі директора національної розвідки, який збирав розвіддані від американського уряду про російські звірства в Україні. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на декількох співрозмовників, обізнаних із темою.

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За словами співбесідників видання, також розформовано міжвідомчу робочу групу під керівництвом цього координатора.

Як повідомляє WP, позиція координатора була створена законодавчими актами, спільно написаними конгресменом Джейсоном Кроу і колишнім конгресменом Майклом Волцем, який зараз обіймає посаду радника президента США з національної безпеки.

"Посада координатора має завдання — притягнути Путіна до відповідальності за злочини, які він скоїв проти українського народу", – сказав Кроу.

За його словами, посада була створена Конгресом на двопартійній основі, і адміністрація повинна надати повноваження тим, хто обіймає цю посаду, виконувати свої обов’язки, як того вимагає закон.

"Якщо Трамп і директорка національної розвідки Тулсі Габбард хочуть досягти міцного миру, вони повинні бути готові притягнути Путіна до відповідальності за злочини, які він скоїв в Україні. Наразі ця адміністрація показала, що готова випустити Путіна з гачка", – заявив Кроу.

Як зазначає видання, адміністрація Трампа вже вийшла з міжнародної групи під керівництвом Європейського Союзу, яка була створена, щоб покарати Москву за порушення міжнародного права під час вторгнення в Україну.

Білий дім також скоротив роботу групи з розслідування воєнних злочинів Міністерства юстиції та скасував програму арешту активів російських олігархів, які потрапили під санкції.

Окрім того, адміністрація Трампа припиняла роботу програми з пошуку викрадених Росією українських дітей. Після обурення деяких груп програму було тимчасово поновлено.