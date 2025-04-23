Администрация Трампа расформировала группу по сбору данных о зверствах РФ в Украине – WP
Администрация президента США Дональда Трампа уволила координатора при Офисе директора национальной разведки, собиравшего разведданные от американского правительства о российских зверствах в Украине. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на нескольких собеседников, знакомых с темой.
По словам собеседников издания, также расформирована межведомственная рабочая группа под руководством этого координатора.
Как сообщает WP, позиция координатора была создана законодательными актами, совместно написанными конгрессменом Джейсоном Кроу и бывшим конгрессменом Майклом Уолтцем, который сейчас занимает пост советника президента США по национальной безопасности.
"Должность координатора имеет задачу — привлечь Путина к ответственности за преступления, которые он совершил против украинского народа", – сказал Кроу.
По его словам, должность была создана Конгрессом на двухпартийной основе, и администрация должна предоставить полномочия тем, кто занимает эту должность, выполнять свои обязанности, как того требует закон.
"Если Трамп и директор национальной разведки Тулси Габбард хотят достичь крепкого мира, они должны быть готовы привлечь Путина к ответственности за преступления, которые он совершил в Украине. Сейчас эта администрация показала, что готова выпустить Путина с крючка", – заявил Кроу.
Как отмечает издание, администрация Трампа уже вышла из международной группы под руководством Европейского Союза, созданной, чтобы наказать Москву за нарушение международного права во время вторжения в Украину.
Белый дом также сократил работу группы по расследованию военных преступлений Министерства юстиции и отменил программу ареста попавших под санкции активов российских олигархов.
Кроме того, администрация Трампа прекращала работу программы по поиску похищенных Россией украинских детей. После возмущения некоторых групп программа была временно восстановлена.
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