Администрация Трампа расформировала группу по сбору данных о зверствах РФ в Украине – WP

США, вероятно, отменили очередную инициативу, направленную на привлечение России к ответственности за военные преступления в Украине

Майкл Уолтц (Фото: EPA)

Администрация президента США Дональда Трампа уволила координатора при Офисе директора национальной разведки, собиравшего разведданные от американского правительства о российских зверствах в Украине. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на нескольких собеседников, знакомых с темой.

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По словам собеседников издания, также расформирована межведомственная рабочая группа под руководством этого координатора.

Как сообщает WP, позиция координатора была создана законодательными актами, совместно написанными конгрессменом Джейсоном Кроу и бывшим конгрессменом Майклом Уолтцем, который сейчас занимает пост советника президента США по национальной безопасности.

"Должность координатора имеет задачу — привлечь Путина к ответственности за преступления, которые он совершил против украинского народа", – сказал Кроу.

По его словам, должность была создана Конгрессом на двухпартийной основе, и администрация должна предоставить полномочия тем, кто занимает эту должность, выполнять свои обязанности, как того требует закон.

"Если Трамп и директор национальной разведки Тулси Габбард хотят достичь крепкого мира, они должны быть готовы привлечь Путина к ответственности за преступления, которые он совершил в Украине. Сейчас эта администрация показала, что готова выпустить Путина с крючка", – заявил Кроу.

Как отмечает издание, администрация Трампа уже вышла из международной группы под руководством Европейского Союза, созданной, чтобы наказать Москву за нарушение международного права во время вторжения в Украину.

Белый дом также сократил работу группы по расследованию военных преступлений Министерства юстиции и отменил программу ареста попавших под санкции активов российских олигархов.

Кроме того, администрация Трампа прекращала работу программы по поиску похищенных Россией украинских детей. После возмущения некоторых групп программа была временно восстановлена.