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"Пекельний маршрут". Росіянам пропонують їхати до Криму через окуповані території

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 10:30
Зруйнований Кримський міст (Фото: росЗМІ)

Окупанти в Криму запропонували росіянам "альтернативний маршрут" до тимчасово окупованого півострова після підриву Кримського мосту в ніч проти 17 липня. Російські пропагандисти опублікували мапу, якою пропонується їхати через окуповані Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь.

Гауляйтер Сергій Аксьонов звернувся до "російських туристів", запропонувавши їм змінити маршрут до Криму через "нові території", тобто через тимчасово окуповані території на сході України.

На мапі, яку публікують місцеві проросійські ресурси, підконтрольні Кремлю, шлях починається з російських міст Ростов-на-Дону й Таганрог і прокладається через окуповані Маріуполь, Бердянськ і Мелітополь.

Мапа: ресурси російських пропагандистів
  • Вночі проти 17 липня 2023 року незаконна окупаційна влада Криму та російські пропагандисти повідомили про "надзвичайну подію" на Кримському мості. Також повідомлялось про вибухи та загиблих, згодом з'явились фотографії пошкоджень мосту.
  • Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту пролунав вибух. До цієї події РФ неодноразово стверджувала про "належний захист" моста ППО та військовими, а також заявляла про нібито "надійність конструкції" цього об'єкта.
  • 8 липня 2023 року у Міноборони відкрито визнали, що Україна підірвала Кримський міст 8 жовтня 2022 року. Зазначається, що операція була потрібна для того, щоб зламати логістику російських окупантів.

Читайте також: Атака на Кримський міст це спецоперація СБУ та Військово-морських сил – джерело

Мілана Головань
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