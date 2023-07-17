"Адский маршрут". Россиянам предлагают ехать в Крым через оккупированные территории

Оккупанты в Крыму предложили россиянам "альтернативный маршрут" на временно оккупированный полуостров после подрыва Крымского моста в ночь на 17 июля. Российские пропагандисты опубликовали карту, по которой предлагается ехать через оккупированные Мариуполь-Бердянск-Мелитополь.

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Гауляйтер Сергей Аксенов обратился к "российским туристам", предложив им изменить маршрут в Крым через "новые территории", что подразумевает собой временно оккупированные территории на востоке Украины.

На карте, публикуемой местными пророссийскими ресурсами, подконтрольными Кремлю, путь начинается с российских городов Ростов-на-Дону и Таганрог и прокладывается через оккупированные Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.

В ночь на 17 июля 2023 года незаконные оккупационные власти Крыма и российские пропагандисты сообщили о "чрезвычайном событии" на Крымском мосту. Также сообщалось о взрывах и погибших, впоследствии появились фотографии повреждений моста.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту раздался взрыв. До этого события РФ неоднократно утверждала о "должной защите" моста ПВО и военными, а также заявляла о якобы "надежности конструкции" этого объекта.

8 июля 2023 года в Минобороны открыто признали, что Украина взорвала Крымский мост 8 октября 2022 года. Отмечается, что операция требовалась для того, чтобы сломать логистику российских оккупантов.

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