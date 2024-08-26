AFP: Дуров залишиться під арештом у Франції ще на дві доби

Відповідно до французького законодавства, термін затримання перед допитом може тривати максимум 96 годин

Павло Дуров (Фото: Facebook)

Суд у Парижі продовжив термін тримання під вартою головного директора Telegram Павла Дурова, якого було заарештовано в аеропорту Ле-Бурже ввечері 24 серпня. Про це повідомляє AFP з посиланням на обізнані джерела.

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За словами джерела, близького до цієї справи, слідчий суддя, який веде справу, продовжив термін тримання під вартою 39-річного мільярдера російського походження ввечері 25 серпня.

Зазначається, що Дуров проведе під арештом наступні 48 годин. Таким чином термін його арешту збільшився до 96 годин. Відповідно до французького законодавства, термін затримання перед допитом може тривати максимум стільки.

Після цього суддя мусить прийняти рішення: звільнити Дурова або пред'явити йому звинувачення та залишити під вартою.

Увечері 24 серпня 2024 року у французькому аеропорту затримали засновника і гендиректора Telegram Дурова. Вдень російське посольство запросило консульський доступ до затриманого.

Французький канал TF1 з посиланням на свої джерела зазначав, що бізнесмену можуть висунути підозру в участі у тероризмі, наркоторгівлі, шахрайстві, відмиванні грошей та інших злочинах через недостатню модерацію контенту у месенджері.

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