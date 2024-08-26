AFP: Дуров останется под арестом во Франции еще на двое суток

Согласно французскому законодательству, срок задержания перед допросом может длиться максимум 96 часов

Павел Дуров (Фото: Facebook)

Суд в Париже продлил срок содержания под стражей главного директора Telegram Павла Дурова, который был арестован в аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. Об этом сообщает AFP со ссылкой на осведомленные источники.

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По словам источника, близкого к этому делу, следователь, ведущий дело, продлил срок содержания под стражей 39-летнего миллиардера российского происхождения вечером 25 августа.

Отмечается, что Дуров проведет под арестом следующие 48 часов. Таким образом, срок его ареста увеличился до 96 часов. Согласно французскому законодательству срок задержания перед допросом может длиться максимум столько.

После этого судья должен принять решение: освободить Дурова или предъявить ему обвинения и оставить под стражей.

Вечером 24 августа 2024 года во французском аэропорту задержали основателя и гендиректора Telegram Дурова. Днем российское посольство запросило консульский доступ к задержанному.

Французский канал TF1 со ссылкой на свои источники отмечал, что бизнесмену могут выдвинуть подозрение в участии в терроризме, наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях из-за недостаточной модерации контента в мессенджере.

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