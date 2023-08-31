Американські винищувачі F-35 прибудуть до Британії, можуть нести ядерну зброю – Telegraph

Дві ескадрильї американських винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35 As були розгорнуті та незабаром прибудуть на орендовану США базу військово-повітряних сил у Великій Британії. Ці літаки є носіями ядерної зброї, повідомляє The Telegraph.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Винищувачі прибудуть на базу військово-повітряних сил Лейкенхіт у Саффолку на сході Британії.

Ці стелс-реактивні літаки призначені для проведення тактичних ядерних бомбардувань, здатні виконувати місії "повітря-повітря" та збирати розвідувальні дані.

Це переміщення літаків сталося після того, як з'явились офіційні документи США, у яких стверджується, що ядерна зброя США може повернутись до Британії, зауважує The Telegraph.

"Документи показали, що Конгрес США отримав бюджетний запит військово-повітряних сил на $50 млн (39,6 мільйона фунтів стерлінгів) для будівництва "гарантійного гуртожитку" на американській авіабазі. Термін "гарантія" використовується у військовій мові США для позначення ядерної зброї", – пише видання.

Джерела серед військових схарактеризували для ЗМІ "значним" перехід із залучення 54 літаків F-35, які замінять F-15, що зараз перебувають на авіабазі.

F-15 теж здатні нести ядерну зброю, але є "менш досконалими", пише The Telegraph.

"Це новіший, потужніший літак, який має більший радіус дії та непомітність, що є вирішальним, якщо ви збираєтеся використовувати його для точного скидання ядерних бомб", – повідомило джерело видання.

До 2008 року у Лейкенхіті зберігалось 110 ядерних бомб США, їх забрали після того, як загроза ядерної війни зменшилася.

Міноборони Британії відмовилось коментувати виданню, чи були або будуть розміщені ядерні боєголовки США у Британії.

У травні Пентагон уклав контракт з американською компанією Lockheed Martin на виробництво 126 винищувачів F-35 на суму $7,8 млрд.

В Норвегії відбулись масштабні навчання авіації Arctic Challenge, у яких брали участь 13 держав-членів НАТО та Швеція.

У липні після провокацій у Сирії з боку РФ та Ірану США відправили F-35 на Близький Схід.

Читайте також: Данія почала навчати українських пілотів на F-16. У 2025 році країна замінить літаки на F-35

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.