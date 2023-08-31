Американские истребители F-35 прибудут в Британию, могут нести ядерное оружие – Telegraph
Две эскадрильи американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 As были развернуты и вскоре прибудут на арендованную США базу военно-воздушных сил в Великобритании. Эти самолеты являются носителями ядерного оружия, сообщает The Telegraph .
Истребители прибудут на базу военно-воздушных сил Лейкенхит в Саффолке на востоке Британии.
Эти стелс-реактивные самолеты предназначены для проведения тактических ядерных бомбардировок, способны выполнять миссии "воздух-воздух" и собирать разведывательные данные.
Это перемещение самолетов произошло после того, как появились официальные документы США, утверждающие, что ядерное оружие США может вернуться в Британию, отмечает The Telegraph.
"Документы показали, что Конгресс США получил бюджетный запрос военно-воздушных сил на $50 млн для строительства "гарантийного общежития" на американской авиабазе. Термин "гарантия" используется в военном языке США для обозначения ядерного оружия", – пишет издание.
Источники среди военных охарактеризовали СМИ как "значительный" переход по привлечению 54 самолетов F-35, которые заменят находящиеся на авиабазе F-15.
F-15 тоже способны нести ядерное оружие, но являются " менее совершенными ", пишет The Telegraph.
"Это более новый, более мощный самолет, который имеет больший радиус действия и незаметность, что является решающим, если вы собираетесь использовать его для точного сброса ядерных бомб", – сказал источник.
К 2008 году в Лейкенхите хранилось 110 ядерных бомб США, их забрали после того, как угроза ядерной войны снизилась.
Минобороны Британии отказалось комментировать изданию, были ли или будут размещены ядерные боеголовки США в Британии.
- В мае Пентагон заключил контракт с американской компанией Lockheed Martin на производство 126 истребителей F-35 на сумму $7,8 млрд.
- В Норвегии прошли масштабные учения авиации Arctic Challenge, в которых принимали участие 13 государств-членов НАТО и Швеция.
- В июле после провокаций в Сирии со стороны РФ и Ирана США отправили F-35 на Ближний Восток.
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