Аналітик Данилов: Росія хоч і програла з Асадом, але намагатиметься зберегти бази у Сирії
Алеппо (Фото: ЕРА/Mohammed Al-Rifai)

Хоч Росія і програла в історії з сирійським диктатором-втікачем Башаром Асадом, але вона все одно намагатиметься зберегти свою присутність у Сирії, не втративши військові бази. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. 

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Данилов вважає, що якщо Кремль не домовиться з новою владою Сирії – то сіятиме хаос в країні та намагатиметься розсварити повстанські групи.

"Будуть інвестувати у внутрішню колотнечу, у громадянську війну. В умовах хаосу у них буде шанс зберегти бази", – заявив він.

Аналітик із Близького Сходу з Українського інституту майбутнього Ілія Куса вважає, що, крім репутаційного удару, росіяни не так вже багато і втратили: "Усе, що росіяни могли забрати з Сирії і перекинути в Україну, вже забрали й перекинули. Той контингент, який лишався, не настільки великий".

Куса переконаний, що зараз головне для Росії питання – чи втратить вона бази у Сирії. Якщо ні – значить вона мінімізувала ризики. Якщо так – це буде удар по їхній логістиці в Африці: сирійські бази слугували росіянам перевальним пунктом для силових операцій там.

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Сиріявійськові базиБашар Асадсергій данилов