Аналітик Данилов: Росія хоч і програла з Асадом, але намагатиметься зберегти бази у Сирії

На думку заступника директора Центру близькосхідних досліджень, РФ може інвестувати у внутрішню колотнечу, щоб зберегти військові бази у Сирії

Алеппо (Фото: ЕРА/Mohammed Al-Rifai)

Хоч Росія і програла в історії з сирійським диктатором-втікачем Башаром Асадом, але вона все одно намагатиметься зберегти свою присутність у Сирії, не втративши військові бази. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Данилов вважає, що якщо Кремль не домовиться з новою владою Сирії – то сіятиме хаос в країні та намагатиметься розсварити повстанські групи.

"Будуть інвестувати у внутрішню колотнечу, у громадянську війну. В умовах хаосу у них буде шанс зберегти бази", – заявив він.

Аналітик із Близького Сходу з Українського інституту майбутнього Ілія Куса вважає, що, крім репутаційного удару, росіяни не так вже багато і втратили: "Усе, що росіяни могли забрати з Сирії і перекинути в Україну, вже забрали й перекинули. Той контингент, який лишався, не настільки великий".

Куса переконаний, що зараз головне для Росії питання – чи втратить вона бази у Сирії. Якщо ні – значить вона мінімізувала ризики. Якщо так – це буде удар по їхній логістиці в Африці: сирійські бази слугували росіянам перевальним пунктом для силових операцій там.

27 листопада 2024 року сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Башара Асада в західній частині провінції Алеппо.

8 грудня повстанці взяли Дамаск та заявили про падіння режиму Асада.

10 грудня The Washington Post повідомила, що Ізраїль швидко просувається вглиб Сирії після падіння режиму Асада.

У Міноборони Ізраїлю повідомили, що флот Сирії знищений повністю.