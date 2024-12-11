Аналитик Данилов: Россия хоть и проиграла с Асадом, но постарается сохранить базы в Сирии

По мнению замдиректора Центра ближневосточных исследований, РФ может инвестировать во внутреннюю канитель, чтобы сохранить военные базы в Сирии

Алеппо (Фото: ЕРА/Mohammed Al-Rifai)

Хотя Россия и проиграла в истории с беглым сирийским диктатором Башаром Асадом, но она все равно будет пытаться сохранить свое присутствие в Сирии, не потеряв военные базы. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Данилов считает, что если Кремль не договорится с новыми властями Сирии – то будет сеять хаос в стране и пытаться рассорить повстанческие группы.

"Будут инвестировать во внутренние разборки, в гражданскую войну. В условиях хаоса у них будет шанс сохранить базы", – заявил он.

Аналитик по Ближнему Востоку из Украинского института будущего Илия Куса считает, что кроме репутационного удара, россияне не так уж много и потеряли: "Все, что россияне могли забрать из Сирии и перебросить в Украину, уже забрали и перебросили. Остававшийся контингент не столь велик".

Куса убежден, что сейчас главный для России вопрос – потеряет ли она базы в Сирии. Если нет – значит, она минимизировала риски.

27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Башара Асада в западной части провинции Алеппо.

8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада.

10 декабря The Washington Post сообщил, что Израиль быстро продвигается вглубь Сирии после падения режима Асада.

В Минобороны Израиля сообщили, что флот Сирии уничтожен полностью.