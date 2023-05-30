Армію дронів посилили 500 FPV-безпілотників "Пегас", знищують десятки об'єктів – Федоров

Армія дронів Сил оборони України отримала 500 FPV-безпілотників "Пегас", вони вже знищують ворожі цілі. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"500 FPV-дронів "Пегас" від української блокчейн-компанії Everstake посилили Армію дронів", – написав Федоров.

За інформацією міністра, безпілотники розподілили між 13-ма підрозділами Сил оборони.

"Частина з них вже знищила десятки ворожих об'єктів", – повідомив Федоров.

Міністр додав, що FPV-дрони – конкурентна перевага на полі бою. Вони наздоганяють і знищують майже будь-яку ціль. А найголовніше – зберігають життя воїнів, які бачать усі кроки росіян, перебуваючи в укритті.

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