UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Армию дронов усилили 500 FPV-беспилотников "Пегас", уничтожают десятки объектов – Федоров

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 12:07
Армию дронов усилили 500 FPV-беспилотников
Михаил Федоров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Армия дронов Сил обороны Украины получила 500 FPV-беспилотников "Пегас", они уже уничтожают вражеские цели. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"500 FPV-дронов "Пегас" от украинской блокчейн-компании Everstake усилили Армию дронов", – написал Федоров.

По информации министра, беспилотники распределили между 13 подразделениями Сил обороны.

"Часть из них уже уничтожила десятки вражеских объектов", – сообщил Федоров.

Министр добавил, что FPV-дроны – конкурентное преимущество на поле боя. Они настигают и уничтожают почти любую цель. А самое главное – сохраняют жизнь воинов, которые видят все шаги россиян, находясь в укрытии.

Читайте также: Дроны-камикадзе ВСУ сожгли два российских "Змея Горыныча" в предместье Бахмута – видео

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дронМихаил Федороввойна
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 