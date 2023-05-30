Армию дронов усилили 500 FPV-беспилотников "Пегас", уничтожают десятки объектов – Федоров

Армия дронов Сил обороны Украины получила 500 FPV-беспилотников "Пегас", они уже уничтожают вражеские цели. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"500 FPV-дронов "Пегас" от украинской блокчейн-компании Everstake усилили Армию дронов", – написал Федоров.

По информации министра, беспилотники распределили между 13 подразделениями Сил обороны.

"Часть из них уже уничтожила десятки вражеских объектов", – сообщил Федоров.

Министр добавил, что FPV-дроны – конкурентное преимущество на поле боя. Они настигают и уничтожают почти любую цель. А самое главное – сохраняют жизнь воинов, которые видят все шаги россиян, находясь в укрытии.

Бойцы 54 ОМБр показали уничтожение с дрона танка оккупантов Т-90М "Прорыв" на направлении Соледар-Северск.

Дрон-камикадзе догнал и поразил БМП с россиянами – FPV-видео с фронта.

FPV-дрон влетел в лобовое стекло грузовика россиян – видео.

Читайте также: Дроны-камикадзе ВСУ сожгли два российских "Змея Горыныча" в предместье Бахмута – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.