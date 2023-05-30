Армию дронов усилили 500 FPV-беспилотников "Пегас", уничтожают десятки объектов – Федоров
Армия дронов Сил обороны Украины получила 500 FPV-беспилотников "Пегас", они уже уничтожают вражеские цели. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"500 FPV-дронов "Пегас" от украинской блокчейн-компании Everstake усилили Армию дронов", – написал Федоров.
По информации министра, беспилотники распределили между 13 подразделениями Сил обороны.
"Часть из них уже уничтожила десятки вражеских объектов", – сообщил Федоров.
Министр добавил, что FPV-дроны – конкурентное преимущество на поле боя. Они настигают и уничтожают почти любую цель. А самое главное – сохраняют жизнь воинов, которые видят все шаги россиян, находясь в укрытии.
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