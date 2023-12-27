Артилеристи, снайпери, кібервійська: понад 1300 військових ЗСУ пройшли навчання в Естонії

В Естонії пройшли навчання вже понад 1300 українських військовослужбовців, це шоста частина всіх навчених у країні військових

Прапори Естонії та України (Фото - Kaitseministeerium)

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Естонії пройшли навчання вже понад 1300 українських військовослужбовців. Про це повідомили у Міноборони країни, пише ERR.ee.

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Прессекретар Міністерства оборони Естонії Роланд Муроф повідомив, що після 22 лютого 2022 року в Естонії пройшли навчання понад 1300 українських військових.

"Здебільшого це – базова підготовка військовослужбовців, а також навчання артилеристів, снайперів та кібервійськ", – сказав Муроф.

Він також зазначив, що українські військові ЗСУ склали "приблизно шосту частину від загальної кількості військових, які пройшли навчання в країні за два роки".

Офіцер зі зв'язків із пресою Генерального штабу Сил оборони Естонії Тааві Лаазік сказав, що навчання українських військових приносить практичну користь Силам оборони Естонії.

"Обмін знаннями та досвідом – важлива частина кожного навчального курсу, і це двоспрямований процес. Сили оборони уважно стежать за подіями в Україні... Інформація, отримана від українців, аналізується та використовується у нашому власному навчанні та розвитку наших можливостей", – заявив він.

За даними Збройних сил Литви, у 2023 році інструктори литовської армії підготували 2900 українських військових, а у 2024 році Збройні сили планують підготувати ще 3500 бійців ЗСУ.

У 2023 році Франція взяла на підготовку близько 8000 українських солдатів. У 2024 році навчання розширять на льотчиків та моряків.

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