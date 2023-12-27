Артиллеристы, снайперы, кибервойска: более 1300 военных ВСУ прошли обучение в Эстонии
Флаги Эстонии и Украины (Фото - Kaitseministeerium)

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в Эстонии прошли обучение уже более 1300 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны страны, пишет ERR.ee.

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Пресс-секретарь Министерства обороны Эстонии Роланд Муроф сообщил, что после 22 февраля 2022 года в Эстонии прошли обучение более 1300 украинских военных.

"В основном это – базовая подготовка военнослужащих, а также обучение артиллеристов, снайперов и кибервойск", – сказал Муроф.

Он также отметил, что украинские военных ВСУ составили "примерно шестую часть от общего числа военных, прошедших обучение в стране за два года".

Офицер по связям с прессой Генерального штаба Сил обороны Эстонии Таави Лаазик сказал, что обучение украинских военных приносит практическую пользу Силам обороны Эстонии.

"Обмен знаниями и опытом – важная часть каждого учебного курса, и это двунаправленный процесс. Силы обороны внимательно следят за событиями в Украине... Информация, полученная от украинцев, анализируется и используется в нашем собственном обучении и развитии наших возможностей", – заявил он.

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