Военная подготовка на Западе не осовременена под реалии этой войны – FT

Один из главных уроков контрнаступления Сил обороны – пятинедельная военная подготовка украинских защитников на Западе "слишком коротка" и не адаптирована к тому, что происходит на поле боя. Об этом со ссылкой на мнения бойцов ВСУ и выводы военных аналитиков пишет Financial Times.

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По словам позывного "Сулеман", командира спецназа 78 полка "Ґерць" в составе Десантно-штурмовых войск ВСУ, "если бы я делал только то, чему меня научили западные военные, я был бы мертв".

Он утверждает, что тренировался с американскими, британскими и польскими военными, каждый из которых давал "несколько хороших советов", но также и "плохие советы", например, как, по их мнению, нужно зачищать окопы противника.

"Я им сказал: "Ребята, это нас убьет", – цитирует издание спецназовца.

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Ранее украинские военные высказывали недоумение, что на некоторых базовых курсах за рубежом инструкторы не используют малые разведывательные дроны вроде DJI Mavic, которые вездесущи на линии фронта и кардинально изменили способ ведения войны в 2022-2023 году.

В условиях тотального минирования и мощных линий обороны оккупантов, а также в отсутствие военной помощи союзников с современной боевой авиацией, ВСУ "обнаружили, что невозможно следовать доктрине НАТО по общевойсковой войне", то есть скоординированным действиям пехоты, бронетехники, артиллерии, противовоздушной обороны и авиации.

Ссылаясь на военных аналитиков Майкла Кофмана и Роба Ли, FT пишет, что в таких условиях украинцы "лучше всего сражаются в составе небольших, высокоманевренных штурмовых подразделений".

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"Им сложно проводить операции выше уровня роты (200 человек) или даже взвода (20–50 человек). Но если украинские силы хотят воспользоваться какой-либо брешью в обороне России, им потребуется координировать действия более крупных сил, а для этого им нужна лучшая подготовка", — пишет издание.

Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс из Королевского института объединенных служб оборонных исследований (RUSI), изучавшие украинскую операцию по освобождению двух сел на юге страны, пишут в отчете, что боевые действия "показали необходимость большей коллективной подготовки в планировании на уровне бригад, а также для командиров взводов и рот".

В начале осени президент Владимир Зеленский заявил западным СМИ о темпе контрнаступления, что "есть очень конкретный запрос на оружие".

13 сентября 2023 года в США заявили, что летчики ВСУ могут научиться летать на истребителях F-16 за три месяца.

14 сентября Sveriges Radio сообщило, что украинские летчики испытали шведские истребители Gripen, "все прошло хорошо".

Главком армии Британии отверг критику контрнаступления ВСУ: "Предсказывать войну — это абсурд".

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