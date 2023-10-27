Авдіївка. Командири РФ розстрілюють відмовників, але тактичні успіхи можливі – Білий дім

Росія зазнає значних втрат, намагаючись наступати в районі Авдіївки, проте не виключено, що окупанти, які йдуть у бій під загрозою страти, можуть досягти деяких тактичних успіхів на цьому напрямку. Про це на брифінгу 26 жовтня сказав координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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"У нас є інформація, що російські військові фактично розстрілюють солдатів, котрі відмовляються виконувати накази. У нас також є інформація, що російські командири погрожують розстрілом цілих підрозділів, якщо вони спробують відступити від вогню української артилерії", – сказав Кірбі.

Він заявив, що у Росії "значні" втрати, але вона водночас, як і раніше, зберігає наступальні здібності та, можливо, зможе досягти "деяких тактичних успіхів найближчими місяцями".

Росія не залишає спроб оточити Авдіївку. Але максимальне просування окупантів на цьому напрямку – до 1,5 км вглиб й до 1 км завширшки, хоча супротивник дібрався вузькою ділянкою до залізниці.

25 жовтня речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що російських штурмів на Авдіївському напрямку поменшало, окупанти перегруповуються.

Сьогодні глава Авдіївської ВЦА Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови окупанти стали менш активними.

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