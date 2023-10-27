Авдеевка. Командиры РФ расстреливают отказников, но тактические успехи возможны – США

Россия несет значительные потери, пытаясь наступать в районе Авдеевки, однако не исключено, что оккупанты, идущие в бой под угрозой казни, могут добиться некоторых тактических успехов на этом направлении. Об этом на брифинге 26 октября сказал координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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"У нас есть информация, что российские военные фактически расстреливают солдат, отказывающихся выполнять приказы. У нас также есть информация, что российские командиры угрожают расстрелом целых подразделений, если они попытаются отступить от огня украинской артиллерии", – сказал Кирби.

Он заявил, что у России "значительные" потери, но она при этом по-прежнему сохраняет наступательные способности и, возможно, сможет добиться "некоторых тактических успехов в ближайшие месяцы".

Россия не оставляет попыток окружить Авдеевку. Но максимальное продвижение оккупантов на этом направлении – до 1,5 км в глубину и до 1 км в ширину, хотя противник добрался по узкому участку к линии железной дороги.

25 октября спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что российских штурмов на Авдеевском направлении стало меньше, оккупанты перегруппировываются.

Сегодня глава Авдеевской ВГА Барабаш заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий оккупанты стали менее активными.

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