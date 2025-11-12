Австралія остаточно заборонила Росії будувати посольство біля парламенту в Канберрі

Австралія (Фото: Depositphotos)

Верховний суд Австралії остаточно заблокував для Росії будівництво нового посольства в столиці країни (Канберрі). Суд одноголосно підтримав закон, який скасував оренду ділянки з міркувань національної безпеки. Про це повідомляє Reuters.

Росія володіла земельною ділянкою, що розташована приблизно за 300 метрів від будівлі парламенту в Канберрі, і мала намір звести там нову будівлю посольства, щоб замінити стару в іншій частині столиці.

Так, ще у 2008 році російський уряд отримав 99-річний договір оренди для дипломатичного використання цієї ділянки, сплативши $1,79 млн. Будівництво на новому місці розпочалося, але так і не було завершено.

У 2023 році уряд Австралії скасував договір оренди. Прем'єр-міністр країни Ентоні Албанізі пояснив це рішення прямою загрозою, посилаючись на "дуже чітку пораду щодо безпеки" про "ризик нової російської присутності" так близько до центру ухвалення рішень.

Росія оскаржила цей закон у Верховному суді, стверджуючи, що парламент не мав повноважень ухвалювати його.

Сьогодні, 12 листопада, суд одноголосно постановив, що закон є дійсним, але водночас заявив, що Москва має право на "справедливу компенсацію", хоча уряд виступав проти цього.