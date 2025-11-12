Австралия окончательно запретила России строить посольство возле парламента в Канберре
Верховный суд Австралии окончательно заблокировал для России строительство нового посольства в столице страны (Канберре). Суд единогласно поддержал закон, который отменил аренду участка из соображений национальной безопасности. Об этом сообщает Reuters.
Россия владела земельным участком, находящимся примерно в 300 метрах от здания парламента в Канберре, и намеревалась возвести там новое здание посольства, чтобы заменить старое в другой части столицы.
Так, еще в 2008 году российское правительство получило 99-летний договор аренды для дипломатического использования этого участка, заплатив $1,79 млн. Строительство на новом месте началось, но так и не было завершено.
В 2023 году правительство Австралии отменило договор аренды. Премьер-министр страны Энтони Албанизи объяснил это решение прямой угрозой, ссылаясь на "очень четкий совет по безопасности" о "риске нового российского присутствия" так близко к центру принятия решений.
Россия обжаловала этот закон в Верховном суде, утверждая, что парламент не имел полномочий принимать его.
Сегодня, 12 ноября, суд единогласно постановил, что закон является действительным, но в то же время заявил, что Москва имеет право на "справедливую компенсацию", хотя правительство выступало против этого.
В июне 2023 года корреспонденты Sky News опубликовали сюжет, где говорилось о российском дипломате, который незаконно поселился на участке под российское посольство. Он жил там в модульном доме и представлялся "охранником".
- После того как Верховный суд Австралии отклонил апелляцию Москвы против расторжения договора о предоставлении участка, российский дипломат-сквоттер покинул территорию.
