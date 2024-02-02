Австралійське ЗМІ: Україна відмовилася від винищувачів F/A-18 Hornet. Ігнат спростував

Речник Повітряних сил заявив, що між Україною та Австралією взагалі не було угоди щодо постачання даних літаків

Фото: ЕРА/DARREN PATEMAN

Видання Australian Financial Review з посиланням на неназваного "високопоставленого представника Військово-повітряних сил ЗСУ" написало, що Україна нібито відмовилася від отримання 41 списаного австралійського винищувача F/A-18 Hornet, назвавши їх "сміттям". Речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував.

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За словами "джерела" журналістів, цей "високопоставлений чиновник" заявив: "Нам не потрібен ваш летючий мотлох".

Співрозмовник заявив, що це "фактично знищило угоду щодо F/A-18", зазначивши, що "якби чиновник цього не зробив, літаки б зараз літали над Україною".

У коментарях під одним з дописів у Facebook, де поширили матеріал Australian Financial Review, Ігнат висловився: "Не знаєте, не триндіть! Бо ви вже всі дістали, якщо чесно своїм зрадо*об*твом! Ми йдемо по єдиній доступній стежині до західних літаків. Наскільки це можливо!"

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Він додав, що ніякої угоди між Україною та Австралією щодо винищувачів F/A-18 Hornet не було.

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10 листопада 2023 року в Повітряних силах повідомили, що українські льотчики вже почали проходити практичні навчання на винищувачах F-16 у повітрі.

26 грудня перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилася керувати винищувачами F-16, зараз вони навчаються керувати бойовими літаками в Данії.

5 січня повідомлялося, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 в Данію і близько 50 осіб в період з березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків.

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