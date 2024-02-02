Австралийские СМИ: Украина отказалась от истребителей F/A-18 Hornet. Игнат опроверг

Спикер Воздушных сил заявил, что между Украиной и Австралией вообще не было соглашения по поставке данных самолетов

Фото: ЕРА/DARREN PATEMAN

Издание Australian Financial Review со ссылкой на неназванного "высокопоставленного представителя Военно-воздушных сил ВСУ" написало, что Украина якобы отказалась от получения 41 списанного австралийского истребителя F/A-18 Hornet, назвав их "мусором". Спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг.

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По словам "источника" журналистов, этот "высокопоставленный чиновник" заявил: "Нам не нужен ваш летающий хлам".

Собеседник заявил, что это "фактически уничтожило соглашение по F/A-18", отметив, что "если бы чиновник этого не сделал, самолеты сейчас летали бы над Украиной".

В комментариях под одним из сообщений в Facebook, где распространили материал Australian Financial Review, Игнат высказался: "Не знаете, не трындите! Потому что вы уже все достали, если честно своим зрадо*об*ством!! Мы идем по единственной доступной тропинке к западным самолетам. Насколько это возможно!"

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Он добавил, что никакого соглашения между Украиной и Австралией по истребителям F/A-18 Hornet не было.

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10 ноября 2023 года в Воздушных силах сообщили, что украинские летчики уже начали проходить практические учения на истребителях F-16 в воздухе.

26 декабря первая группа из шести украинских летчиков закончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять истребителями F-16, сейчас они учатся управлять боевыми самолетами в Дании.

5 января сообщалось, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 года для обучения украинских летчиков.

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