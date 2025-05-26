Австрійський суд скасував вирок колишньому канцлеру Курцу за лжесвідчення

Очікується, що після рішення апеляції Курц може повернутися до політики

Себастьян Курц (Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA)

Суд у Відні виправдав колишнього канцлера Австрії Себастьяна Курца за надання неправдивих свідчень під час парламентського розслідування щодо ймовірної корупції в його уряді. Вирок, за яким Курца було засуджено до умовного терміну ув'язнення, скасовано, повідомляє Associated Press.

Судді Вищого земельного суду Відня скасували обвинувальний вирок Курцу після короткого апеляційного слухання.

"Виявилося те, що я завжди казав, я не говорив неправди парламентському розслідуванню", – сказав Курц журналістам після суду.

Курц став канцлером у 2017 році у віці лише 31 року і двічі обіймав цю посаду, допоки у 2021-му не пішов у відставку через розслідування за підозрою у хабарництві та зловживанні довірою.

У червні 2020 року прокурори звинуватили його у наданні неправдивих свідчень щодо його ролі у створенні холдингової компанії OeBAG, яка керує державною часткою в деяких компаніях.

У лютому 2024 року Курца визнали винним у наданні неправдивих заяв щодо призначення наглядової ради компанії. Йому призначили вісім місяців умовного терміну.

Це був перший випадок за понад 30 років, коли колишній канцлер Австрії постав перед судом.

Очікується, що після рішення апеляції Курц може повернутися до політики. Його Народна партія досі очолює уряд під керівництвом нинішнього канцлера Крістіана Штокера.