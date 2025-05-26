Австрийский суд отменил приговор бывшему канцлеру Курцу за лжесвидетельство

Ожидается, что после решения апелляции Курц может вернуться в политику

Себастьян Курц (Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA)

Суд в Вене оправдал бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца за предоставление ложных показаний во время парламентского расследования по поводу вероятной коррупции в его правительстве. Судебное решение, по которому Курц был приговорен к условному сроку заключения, отменено, сообщает Associated Press.

Судьи Высшего земельного суда Вены отменили обвинительный приговор Курцу после краткого апелляционного слушания.

"Оказалось то, что я всегда говорил, а именно, что я не лгал парламентскому расследованию", – сказал Курц журналистам после суда.

Курц стал канцлером в 2017 году в возрасте всего 31 года и дважды занимал этот пост, пока в 2021-м не ушел в отставку из-за расследования по подозрению во взяточничестве и злоупотреблении доверием.

В июне 2020 года прокуроры обвинили его в предоставлении ложных свидетельств о его роли в создании холдинговой компании OeBAG, управляющей государственной долей в некоторых компаниях.

В феврале 2024 года Курца признали виновным в предоставлении ложных заявлений о назначении наблюдательного совета компании. Ему назначили восемь месяцев условного срока.

Это был первый случай за более чем 30 лет, когда бывший канцлер Австрии предстал перед судом.

Ожидается, что после решения апелляции Курц может возвратиться в политику. Его Народная партия до сих пор возглавляет правительство под руководством нынешнего канцлера Кристиана Штокера.