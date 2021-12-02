Экс-канцлер Австрии Курц уходит из политики. Он "засветился" в коррупционном скандале

Сегодня, 2 декабря, бывший канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об уходе из политики. Заявление он сделал на пресс-конференции, пишет The Local.

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Курц сказал, что покидает пост главы партии и отказывается от депутатского мандата. Он описал последние несколько месяцев как "невероятно напряженное время" и "американские горки эмоций".

Политик добавил, что принял важное решение после рождения сына.

По словам бывшего австрийского канцлера, он не является "ни святым, ни преступником", а обвинения в коррупции в его адрес – ложные.

Пост лидера Австрийской народной партии Курц передаст Августу Вегингеру.

По информации в правительственных кругах, федеральный министр внутренних дел Карл Нехаммер станет следующим федеральным канцлером Австрии.

Курц был самым молодым в истории Австрии главой правительства. Он занял пост в 2017 году в возрасте 31 года.

В мае 2019-го правительство Курца отправили в отставку после скандала вокруг экс-лидера АПС, бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Тогда СМИ опубликовали видеозаписи, на которых Штрахе в отеле на Ибице предлагал политические услуги мнимой племяннице российского олигарха в обмен на незаконную финансовую помощь своей партии.

Через полгода в Австрии прошли досрочные парламентские выборы. На них вновь победила АНП, возглавляемая Курцом.

Позже австрийские правоохранители пришли с обысками в офис Курца в Вене.

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Яна Катасонова

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