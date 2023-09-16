Axios пише, що Байден нібито не оголосить про передачу ATACMS під час візиту Зеленського

Видання Axios з посиланням на власні джерела написало , що адміністрація президента США Джо Байдена не оголосить про передачу Україні ракет ATACMS наступного тижня під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона.

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За словами співрозмовників журналістів, Білий дім поки що не планує передавати Україні ракети великої дальності.

Зазначається, що це питання порушувалося українською владою під час візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва минулого тижня.

Американський чиновник повідомив Axios, що в адміністрації Байдена все ще ведуться дебати щодо постачання ATACMS.

ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають відстань від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають відстань від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км . ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.

10 вересня 2023 року FT написала, що президент США Байден "на межі рішення" про постачання Україні ракет ATACMS.

Якщо Захід скоротить чи припинить військову допомогу Україні під час її визвольної війни за існування держави та народу, "неможливо передбачити" , як мільйони українських біженців у європейських країнах відреагують, якщо їхню країну покинуть, заявив президент Зеленський.

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