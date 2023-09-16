Axios пишет, что Байден якобы не объявит о передаче ATACMS во время визита Зеленского

Издание Axios со ссылкой на собственные источники написало, что администрация президента США Джо Байдена не объявит о передаче Украине ракет ATACMS на следующей неделе во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

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По словам собеседников журналистов, Белый дом пока не планирует передавать Украине ракеты большой дальности.

Отмечается, что данный вопрос поднимался украинскими властями во время визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев на прошлой неделе.

Американский чиновник сообщил Axios, что в администрации Байдена все еще ведутся дебаты по поводу поставок ATACMS.

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность от 165 до 310 км. Пока еще Украина получала к HIMARS ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность от 165 до 310 км. Пока еще Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км . ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.

10 сентября 2023 года FT написала, что президент США Байден "на грани решения" о поставках Украине ракет ATACMS.

Если Запад сократит или прекратит военную помощь Украине во время ее освободительной войны за существование государства и народа, "невозможно предсказать", как миллионы украинских беженцев в европейских странах отреагируют, если их страну бросят, заявил президент Зеленский.

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