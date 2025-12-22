Бабіш має намір вирішити майбутнє "чеської ініціативи" щодо боєприпасів для України
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
У Чехії обговорять програму організації постачань артилерійських боєприпасів в Україну – так звану чеську ініціативу. Про це 22 грудня заявив прем'єр-міністр країни Андрей Бабіш, передає Reuters.
За його словами, Рада безпеки країни обговорить майбутнє цієї програми, яку очолює Чехія, а фінансує Захід, 7 січня 2026 року.
Читайте також
"У принципі, ініціатива щодо боєприпасів, безумовно, була хорошою. Питання лише в тому, чи була вона реалізована без корупції", – заявив Бабіш на пресконференції після засідання уряду.
Він зазначив, що запропонує на засіданні "остаточну позицію" стосовно ініціативи, але не став вдаватися в подробиці.
- У липні Бабіш пообіцяв, що у разі перемоги на виборах прем'єр-міністра скасує ініціативу щодо постачання боєприпасів для України. Фіала заявляв тоді, що скасування ініціативи було б великою помилкою.
- У вересні він повторив свою обіцянку щодо скасування "чеської ініціативи".
- У жовтні після перемоги на виборах Бабіш заявив, що допомога Україні, зокрема "чеська ініціатива", має бути організована НАТО.
Коментарі (0)