Бабіш має намір вирішити майбутнє "чеської ініціативи" щодо боєприпасів для України

Чеський прем'єр назвав ініціативу хорошою, але не впевнений, що вона була реалізована без корупції

Андрей Бабіш (Фото: EPA/Olivier Matthus)

У Чехії обговорять програму організації постачань артилерійських боєприпасів в Україну – так звану чеську ініціативу. Про це 22 грудня заявив прем'єр-міністр країни Андрей Бабіш, передає Reuters.

За його словами, Рада безпеки країни обговорить майбутнє цієї програми, яку очолює Чехія, а фінансує Захід, 7 січня 2026 року.

"У принципі, ініціатива щодо боєприпасів, безумовно, була хорошою. Питання лише в тому, чи була вона реалізована без корупції", – заявив Бабіш на пресконференції після засідання уряду.

Він зазначив, що запропонує на засіданні "остаточну позицію" стосовно ініціативи, але не став вдаватися в подробиці.