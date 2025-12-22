Бабиш намерен решить будущее "чешской инициативы" по боеприпасам для Украины

Чешский премьер назвал инициативу хорошей но не уверен, что она была реализована без коррупции

Андрей Бабиш (Фото: EPA/Olivier Matthus)

В Чехии обсудят программу организации поставок артиллерийских боеприпасов в Украину – так называемую "чешскую инициативу". Об этом 22 декабря заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш, передает Reuters.

По его словам, Совет безопасности страны обсудит будущее этой программы, которую возглавляет Чехия, а финансирует Запад, 7 января 2026 года.

"В принципе, инициатива по боеприпасам, безусловно, была хорошей. Вопрос лишь в том, была ли она реализована без коррупции", – заявил Бабиш на пресс-конференции после заседания правительства.

Он отметил, что предложит на заседании "окончательную позицию" по инициативе, но не стал вдаватсья в подробности.