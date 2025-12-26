"Багато може вирішитися до нового року". Зеленський їде до Трампа

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент Володимир Зеленський найближчим часом зустрінеться з американським колегою Дональдом Трампом. Про це український глава держави повідомив у соцмережах.

Він написав, що секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров доповів йому про свої чергові контакти з американською стороною.

"Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року", – написав він.

Видання Kyiv Post, посилаючись на неназваних співрозмовників у дипломатичних колах, пише, що Зеленський днями відвідає Флориду для проведення важливих переговорів у Мар-а-Лаго – потенційному місці для зустрічі з керівництвом США. Один зі співрозмовників каже, що це може відбутися вже 28 грудня.