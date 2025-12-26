"Багато може вирішитися до нового року". Зеленський їде до Трампа
Президент Володимир Зеленський найближчим часом зустрінеться з американським колегою Дональдом Трампом. Про це український глава держави повідомив у соцмережах.
Він написав, що секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров доповів йому про свої чергові контакти з американською стороною.
"Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року", – написав він.
Видання Kyiv Post, посилаючись на неназваних співрозмовників у дипломатичних колах, пише, що Зеленський днями відвідає Флориду для проведення важливих переговорів у Мар-а-Лаго – потенційному місці для зустрічі з керівництвом США. Один зі співрозмовників каже, що це може відбутися вже 28 грудня.
- 25 грудня у Зеленського була розмова з Віткоффом і Кушнером. Вони обговорили "суттєві деталі" дипломатичної роботи, яка "триває 24/7". Президент каже – є "хороші ідеї".
