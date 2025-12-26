"Многое может решиться до нового года". Зеленский едет к Трампу
Президент Владимир Зеленский в ближайшее время встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом украинский глава государства сообщил в соцсетях.
Он написал, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров доложил ему о своих очередных контактах с американской стороной.
"Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на высшем уровне – с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года", – написал он.
Издание Kyiv Post, ссылаясь на неназванных собеседников в дипломатических кругах, пишет, что Зеленский на днях посетит Флориду для проведения важных переговоров в Мар-а-Лаго – потенциальном месте для встречи с руководством США. Один из собеседников говорит, что это может произойти уже 28 декабря.
- 25 декабря у Зеленского был разговор с Уиткоффом и Кушнером. Они обсудили "существенные детали" дипломатической работы, которая "продолжается 24/7". Президент говорит – есть "хорошие идеи".
