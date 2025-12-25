Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером шаги к миру и попросил поздравить Трампа с Рождеством

После этого разговора с американцами секретарь СНБО проведет еще один диалог

Владимир Зеленский (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский 25 декабря провел телефонный разговор со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Обсудили переговоры и президент попросил поздравить Дональда Трампа с Рождеством.

По словам Зеленского, обсудили "существенные детали" работы, которая продолжается 24/7, чтобы приблизить окончание "жестокой российской войны" против Украины и сделать все документы и шаги реалистичными, эффективными и надежными.

"Есть хорошие идеи, которые могут сработать ради общего результата и длительного мира. Настоящая безопасность, настоящее восстановление, настоящий мир – это то, что нужно всем нам в Украине, в США, в Европе и каждому из партнеров, кто нам помогает. Надеюсь, что эти наши сегодняшние рождественские договоренности и идеи, которые обсудили, будут полезными", – отметил президент.

На разговоре также присутствовали секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, глава Генштаба Андрей Гнатов, министр иностранных дел Андрей Сибига и его заместитель Сергей Кислица, представители Офиса президента Игорь Брусило и Александр Бевз, а также другие дипломатические члены команды. 25 декабря Умеров будет иметь еще один разговор с представителями США.

"Считаем, что это правильно – не терять ни одного дня и ни одной возможности, которые могут приблизить результат. Пусть сегодняшний наш разговор станет еще одним шагом к миру. Попросил также ребят передать наше поздравление для Президента Трампа и всей семьи Трампов с Рождеством", – подчеркнул Зеленский.