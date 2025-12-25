Зеленський обговорив з Віткоффом та Кушнером кроки до миру і попросив привітати Трампа з Різдвом

Після цієї розмови з американцями секретар РНБО проведе ще один діалог

Володимир Зеленський (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Володимир Зеленський 25 грудня провів телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Обговорили переговори та президент попросив привітати Дональда Трампа з Різдвом.

За словами Зеленського, обговорили "суттєві деталі" роботи яка триває 24/7, щоб наблизити закінчення "жорстокої російської війни" проти України та зробити усі документи й кроки реалістичними, ефективними та надійними.

"Є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату й тривалого миру. Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир – це те, що потрібно всім нам в Україні, у США, у Європі та кожному з партнерів, хто нам допомагає. Сподіваюсь, що ці наші сьогоднішні різдвяні домовленості та ідеї, які обговорили, будуть корисними", – зазначив президент.

На розмові також були присутні секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров, очільник Генштабу Андрій Гнатов, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та його заступник Сергій Кислиця, представники Офісу президента Ігор Брусило та Олександр Бевз, а також інші дипломатичні члени команди. 25 грудня Умєров матиме ще одну розмову з представниками США.

"Вважаємо, що це правильно – не втрачати жодного дня й жодної можливості, які можуть наблизити результат. Хай сьогоднішня наша розмова стане ще одним кроком до миру. Попросив також хлопців переказати наше привітання для президента Трампа та всієї родини Трампів з Різдвом", – наголосив Зеленський.