90 днів. У США озвучили нові прогнози щодо закінчення війни Росії проти України

Метью Вітакер вірить у можливість укласти угоду впродовж трьох місяців, проте визнає: на фінальних переговорах будуть виклики, а зима для України буде суворою

Метью Вітакер (Фото: VALDA KALNINA / EPA)

Посол США при НАТО Метью Вітакер вважає, що врегулювання російсько-української війни можна буде досягнути за 90 днів. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

Він переконаний, що "мир, безумовно, можливий", проте будуть "виклики" у складних фінальних переговорах.

Вітакер наголосив, що завдання США – щоб було не просто укладено угоду, а щоб вона була чесною і справедливою, забезпечила тривалий мир і щоб українці "не жили у страху" через можливість нового вторгнення.

Він переконаний, що сторони "наближаються до угоди".

На запитання ведучого, чи буде це зроблено впродовж наступних 90 днів, Вітакер відповів: "Ви знаєте, якщо це буде зроблено, то це буде зроблено протягом наступних 90 днів".

Утім, він наголосив, що зима для українців може бути "суворою" на тлі постійних атак Росії на енергетичну інфраструктуру. Але водночас і українці "не сидять склавши руки", продовжуючи напади на російські об’єкти, зокрема нафтову промисловість.