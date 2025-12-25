90 дней. В США озвучили новые прогнозы об окончании войны России против Украины

Мэттью Уитакер верит в возможность соглашения в течение трех месяцев, однако признает – на финальных переговорах будут вызовы, а зима будет суровой

Мэтью Витакер (Фото: VALDA KALNINA / EPA)

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер считает, что урегулирование российско-украинской войны можно будет достичь за 90 дней. Об этом он сказал он в интервью Fox News.

Он убежден, что "мир, безусловно, возможен", однако будут "вызовы" в сложных финальных переговорах.

Читайте также Стратегия выжженной нефти: декапитализация Лукойла под ударами Украины и санкциями США

Уитакер подчеркнул, что задача США – чтобы было не просто заключено соглашение, а чтобы оно было честным и справедливым, обеспечило длительный мир и чтобы украинцы "не жили в страхе" из-за возможности нового вторжения.

Он убежден, что стороны "приближаются к соглашению".

На вопрос ведущего, будет ли это сделано в течение следующих 90 дней, Уитакер ответил: Вы знаете, если это будет сделано, то это будет сделано в течение следующих 90 дней".

Впрочем, он отметил, что зима для украинцев может быть "суровой" на фоне постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру. Но в то же время и украинцы "не сидят со сложенными руки", продолжая нападения на российские объекты, в частности нефтяную промышленность.