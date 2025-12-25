90 дней. В США озвучили новые прогнозы об окончании войны России против Украины
Посол США при НАТО Мэттью Уитакер считает, что урегулирование российско-украинской войны можно будет достичь за 90 дней. Об этом он сказал он в интервью Fox News.
Он убежден, что "мир, безусловно, возможен", однако будут "вызовы" в сложных финальных переговорах.
Уитакер подчеркнул, что задача США – чтобы было не просто заключено соглашение, а чтобы оно было честным и справедливым, обеспечило длительный мир и чтобы украинцы "не жили в страхе" из-за возможности нового вторжения.
Он убежден, что стороны "приближаются к соглашению".
На вопрос ведущего, будет ли это сделано в течение следующих 90 дней, Уитакер ответил: Вы знаете, если это будет сделано, то это будет сделано в течение следующих 90 дней".
Впрочем, он отметил, что зима для украинцев может быть "суровой" на фоне постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру. Но в то же время и украинцы "не сидят со сложенными руки", продолжая нападения на российские объекты, в частности нефтяную промышленность.
- Уитакер также говорил, что сейчас Америка пытается выяснить, какой максимум готова сделать Россия.
- 24 декабря Зеленский раскрыл все 20 пунктов обновленного проекта мирного соглашения. Некоторые из них все еще остаются противоречивыми, а отдельные были вычеркнуты. По данным Bloomberg, Россия планирует внести свои "весомые" правки в 20-пунктный мирный план.
