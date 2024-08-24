Байден: Війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною країною

Володимир Зеленський і Джо Байден (Фото: X-акаунт Байдена)

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною країною. Таку думку американський президент висловив у соціальній мережі X, вітаючи Україну з Днем Незалежності.

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Байден опублікував фото з президентом Володимиром Зеленським і написав, що Україна є і буде вільною державою.

"Сьогодні, коли народ України відзначає День Незалежності, нехай буде ясно. Коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні це все ще вільна країна. І війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною, суверенною та незалежною державою", – написав президент США.

Також Україну з Днем Незалежності привітала чинна віцепрезидентка та кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс.

"Ми приєднуємося до вшанування спільних цінностей, які кожен день мужньо захищає український народ: незалежності, суверенітету та свободи. Ми й надалі будемо з Україною в її боротьбі за свободу проти агресії Росії", – написала Гарріс.

Увечері 23 серпня Зеленський провів телефонну розмову з Байденом. Він подякував за ухвалення США чергового санкційного пакета проти паливно-енергетичного та металургійного секторів, фінансової сфери та російського ВПК.

Того самого дня Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги для України.

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