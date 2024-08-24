Байден: Война закончится тем, что Украина останется свободной страной

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: X-аккаунт Байдена)

Президент США Джо Байден считает, что война закончится тем, что Украина останется свободной страной. Такое мнение американский президент выразил в социальной сети X, поздравляя Украину с Днем Независимости.

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Байден опубликовал фото с президентом Владимиром Зеленским и написал, что Украина есть и будет свободным государством.

"Сегодня, когда народ Украины отмечает День Независимости, пусть будет ясно. Когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня это все еще свободная страна. И война закончится тем, что Украина останется свободным, суверенным и независимым государством", – написал президент США.

Также Украину с Днем Независимости поздравила действующая вице-президент и кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис.

"Мы присоединяемся к чествованию общих ценностей, которые каждый день мужественно защищает украинский народ: независимости, суверенитета и свободы. Мы и дальше будем с Украиной в ее борьбе за свободу против агрессии России", — написала Харрис.

Вечером 23 августа Зеленский провел телефонный разговор с Байденом. Он поблагодарил за принятие США очередного санкционного пакета против топливно-энергетического и металлургического секторов, финансовой сферы и российского ВПК.

В тот же день Белый дом объявил о новом пакете военной помощи для Украины.

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