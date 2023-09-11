Байден: G20 – за справедливий мир в Україні. Пояснив, чому не назвали РФ агресоркою

Президент США Джо Байден на брифінгу запевнив, що члени "Великої двадцятки" обговорювали на саміті зокрема "жорстоку й неправомірну" війну Росії проти України, і між ними панувала згода стосовно встановлення в Україні миру, який відповідав би міжнародному праву та Статуту ООН.

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"Ми також обговорювали жорстоку й неправомірну війну Росії в Україні. І в залі панувала належна згода щодо необхідності справедливого й тривалого миру, який підтримує принципи Статуту ООН та поважає суверенітет і територіальну цілісність", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чому Росія не була названа агресоркою у підсумковому комюніке країн G20 і чи не є це питання провокаційним у відносинах з Глобальним Півднем, Байден відповів: "Це не є проблемою, яка вбиває клин у відносини з Глобальним Півднем".

"Це питання клину з Росією, яка була присутня (на саміті. – Ред.), і з Китаєм", – сказав він.

9 вересня члени G20 ухвалили спільну декларацію за підсумками саміту в Індії: у ній є заклик до дотримання принципів міжнародного права, зокрема територіальної цілісності та суверенітету країн, також наголошується на неприпустимості використання ядерної зброї.

У попередній декларації G20 в Індонезії в листопаді 2022-го йшлося про агресію Російської Федерації проти України.

9 вересня МЗС України заявило, що в частині комюніке G20 з агресії РФ проти України організації "нічим пишатися". На думку дипломатів, наприклад, замість словосполучення "війна в Україні" має використовуватись "війна проти України".

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