Байден: G20 – за справедливый мир в Украине. Объяснил, почему не назвали РФ агрессором

Президент США Джо Байден на брифинге заверил, что члены "Большой двадцатки" обсуждали на саммите в частности "жестокую и неправомерную" войну России против Украины, и между ними царило согласие по установлению в Украине мира, который бы соответствовал международному праву и Уставу ООН.

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"Мы также обсуждали жестокую и неправомерную войну России в Украине. И в зале царило должное согласие о необходимости справедливого и длительного мира, который поддерживает принципы Устава ООН и уважает суверенитет и территориальную целостность", – сказал он.

Отвечая на вопрос, почему Россия не была названа агрессором в итоговом коммюнике стран G20 и не является ли этот вопрос провокационным в отношениях с Глобальным Югом, Байден ответил: "Это не проблема, которая вбивает клин в отношения с Глобальным Югом".

"Этот вопрос клина с Россией, которая присутствовала (на саммите. – Ред.) и с Китаем", – сказал он.

9 сентября члены G20 приняли совместную декларацию по итогам саммита в Индии: в ней есть призыв к соблюдению принципов международного права, в частности территориальной целостности и суверенитета стран, также отмечается недопустимость использования ядерного оружия.

В предварительной декларации G20 в Индонезии в ноябре 2022-го речь шла об агрессии Российской Федерации против Украины.

9 сентября МИД Украины заявил, что в части коммюнике G20 по агрессии РФ против Украины организации "нечем гордиться". По мнению дипломатов, например, вместо словосочетания "война в Украине" должна использоваться война против Украины.

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