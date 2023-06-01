Байден легше перетинає "червоні лінії" Путіна, зберігаючи управління ризиком ескалації – WP

Президент США Джо Байден та його адміністрація дедалі легше перетинають "червоні лінії" російського диктатора Володимира Путіна, але при цьому продовжують враховувати важливість управління ризиком ескалації. Про це йдеться у статті The Washington Post.

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Рішення Байдена допомогти Україні отримати винищувачі F-16 ознаменувало ще один перетин "червоної лінії", яка, за словами Путіна, нібито трансформує війну та втягне Вашингтон та Москву у прямий конфлікт.

Незважаючи на апокаліптичні попередження російського диктатора, Сполучені Штати поступово нарощували допомогу Україні – спочатку переносні ракетні установки Javelin й Stinger, потім ЗРК HIMARS, передові системи протиракетної оборони, безпілотники та танки M1 Abrams, а тепер зелене світло отримали винищувачі четвертого покоління.

Офіційні особи США кажуть, що ключова причина для того, щоб відмахнутися від путінських погроз, – те, що російський диктатор їх не виконує.

Блеф Путіна вселив у лідерів США та Європи деяку впевненість у тому, що вони можуть продовжувати допомагати Україні без серйозних наслідків, але однією з найнебезпечніших невизначеностей залишається те, скільки це триватиме.

За словами офіційних осіб США, управління ризиком ескалації залишається одним з найскладніших аспектів війни для Байдена та його радників із зовнішньої політики.

При ухваленні рішення про те, які нові системи озброєнь надати Україні, у Байдена орієнтуються на чотири ключові фактори:

чи це потрібно Україні;

чи зможуть ЗСУ це використати;

чи є це у США;

якою буде відповідь Росії.

За словами представника адміністрації Байдена, держсекретар США Ентоні Блінкен та радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван вважають, що переваги постачання більш потужної зброї Україні більші за ризики ескалації, і активно працювали з європейськими союзниками над постачанням F-16 українцям.

За словами офіційних осіб США, можливим поясненням незавдання Путіним удару по Заходу є погіршення стану російських збройних сил.

"Схоже, що прямо зараз вступати в пряму конфронтацію з НАТО не в їхніх інтересах, – сказав високопосадовець. – У них немає хороших можливостей для цього".

Західні офіційні особи усвідомлюють, що не можна бути впевненими, що Путін ніколи не виконає своїх погроз, особливо з ескалацією війни.

31 травня Байден підписав новий пакет допомоги Україні від США на $300 млн.

Напередодні президент США заявив, що питання можливого передання Україні ракет ATACMS все ще у грі.

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