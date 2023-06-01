Байден легче пересекает "красные линии" Путина, сохраняя управление риском эскалации – WP

Президент США Джо Байден и его администрация все легче пересекают "красные линии" российского диктатора Владимира Путина, но при этом продолжают учитывать важность управления риском эскалации. Об этом говорится в статье The Washington Post.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Решение Байдена помочь Украине получить истребители F-16 ознаменовало еще одно пересечение "красной линии", которая, по словам Путина, якобы трансформирует войну и втянет Вашингтон и Москву в прямой конфликт.

Несмотря на апокалиптические предупреждения российского диктатора, Соединенные Штаты постепенно наращивали помощь Украине – сначала были переносные ракетные установки Javelin и Stinger, потом ЗРК HIMARS, передовые системы противоракетной обороны, беспилотники и танки M1 Abrams, а теперь зеленый свет получили истребители четвертого поколения.

Официальные лица США говорят, что ключевая причина для того, чтобы отмахнуться от путинских угроз, – то, что российский диктатор их не выполняет.

Блеф Путина вселил в лидеров США и Европы некоторую уверенность в том, что они могут продолжать помогать Украине без серьезных последствий, но одной из самых опасных неопределенностей остается то, до какой степени это будет продолжаться.

По словам официальных лиц США, управление риском эскалации остается одним из самых сложных аспектов войны для Байдена и его советников по внешней политике.

При принятии решения о том, какие новые системы вооружений предоставить Украине, у Байдена ориентируются на четыре ключевых фактора:

нужно ли это Украине;

смогут ли ВСУ это использовать;

есть ли это у США;

каким будет ответ России.

По словам представителя администрации Байдена, госсекретарь США Энтони Блинкен и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан считают, что преимущества поставок более мощного оружия Украине перевешивают риски эскалации, и активно работали с европейскими союзниками над поставкой F-16 украинцам.

По словам официальных лиц США, возможным объяснением ненанесения Путиным удара по Западу является ухудшение состояния российских вооруженных сил.

"Похоже, что прямо сейчас вступать в прямую конфронтацию с НАТО не в их интересах, – сказал высокопоставленный американский чиновник. – У них нет хороших возможностей для этого".

При этом западные официальные лица осознают, что нельзя быть уверенными, что Путин никогда не выполнит своих угроз, особенно по мере эскалации войны.

31 мая Байден подписал новый пакет помощи Украине от США на $300 млн.

Накануне президент США заявил, что вопрос возможной передачи Украине ракет ATACMS "все еще в игре".

Читайте также: "Байден развеял нарратив New York Times". Как Зеленский съездил на саммит G7 и что с F-16

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.