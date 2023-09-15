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Бельгія надасть винищувачі F-16 для навчання українських льотчиків

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 20:07
Бельгія надасть винищувачі F-16 для навчання українських льотчиків - Фото
Людивін Дедондер (Фото - EPA)

Уряд Бельгії підтвердив участь країни у підготовці українських льотчиків на винищувачах F-16. Про це заявила міністерка оборони Людивін Дедондер, пише Le Soir.

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Бельгія забезпечить навчання льотчиків у рамках "коаліції F-16", яку очолюють Нідерланди та Данія.

Навчання буде організовано для шести українських інструкторів та чотирьох фахівців із планування місій, після навчання вони візьмуть на себе підготовку українських пілотів та іншого персоналу, йдеться у заяві міністра.

Крім того, найближчими тижнями Бельгія направить трьох фахівців до навчального центру українських пілотів F-16 на авіабазі Скрідструп у Данії.

Також Бельгія в 2024 році направить до Данії для підвищення кваліфікації дві двомісні навчальні машини F-16B, а також загін чисельністю близько п'ятдесяти військових, переважно технічного персоналу, які забезпечуватимуть розгортання F-16.

Читайте також: У США заявили, що льотчики ЗСУ можуть навчитися літати на винищувачах F-16 за три місяці

Сергій Бережний
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військова допомоганавчаннябельгіяF-16Людивін Дедондер
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