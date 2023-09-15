Бельгия предоставит истребители F-16 для обучения украинских летчиков

Правительство Бельгии подтвердило участие страны в подготовке украинских летчиков на истребителях F-16. Об этом заявила министр обороны Людивин Дедондер, пишет Le Soir.

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Бельгия обеспечит обучение летчиков в рамках "коалиции F-16", которую возглавляют Нидерланды и Дания.

Учеба будет организована для шести украинских инструкторов и четырех специалистов по планированию миссий, после обучения они возьмут на себя подготовку украинских пилотов и другого персонала, говорится в заявлении министра.

Кроме того, в ближайшие недели Бельгия направит трех специалистов в учебный центр украинских пилотов F-16 на авиабазе Скридструп в Дании.

Также Бельгия в 2024 году направит в Данию для повышения квалификации две двухместные учебные машины F-16B, а также отряд численностью около пятидесяти военных, в основном технического персонала, которые будут обеспечивать развертывание F-16.

В Дании 70 украинских военнослужащих тренируются на истребителях F-16, это летчики и авиаторы. Это первая волна, будут еще вторая и третья.

16 июня правительство Бельгии одобрило 15-й пакет военной помощи для Украины, в который вошли гусеничные бронетранспортеры типа M113.

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