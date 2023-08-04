Білий дім: РФ хоче закуповувати снаряди у Північної Кореї. Путін звертається до Ірану та Китаю
Росія хоче закуповувати артилерійські снаряди у Північної Кореї, такі дані має розвідка США. Про це повідомив представник Білого дому Джон Кірбі, цитує його канал CNN.
За його словами, США мають побоювання, що КНДР розглядає можливість надання військової допомоги Росії, а американська розвідка каже, що Кремль прагне розширити військову співпрацю з Пхеньяном.
"Наша інформація вказує на те, що Росія прагне розширити військову співпрацю з Північною Кореєю, наприклад, шляхом продажу КНДР артилерійських боєприпасів, знову ж таки Росії", — сказав Кірбі.
Він назвав це "ще одним прикладом, наскільки відчайдушним стає Путін".
"Його військова машина страждає від санкцій та експортного контролю. Російські офіційні особи також звертаються до Ірану та Китаю", — резюмував чиновник.
- Ще у вересні 2022 року NYT повідомляла, що Росія закуповує снаряди у КНДР. Пхеньян це заперечує, радить "заткнутися" США.
- 2 листопада в Білому домі заявили, що КНДР таємно постачає Росії снаряди.
- Раніше в липні 2023-го глава військового відомства РФ Шойгу побував у КНДР, де зустрівся з колегою, а також з диктатором Кім Чен Ином. Ймовірно, їздив по снаряди.
- Північнокорейська пропаганда заявила після цього, що Шойгу нібито сказав, що армія КНДР "стала найсильнішою у світі".
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