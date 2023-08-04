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Білий дім: РФ хоче закуповувати снаряди у Північної Кореї. Путін звертається до Ірану та Китаю

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 10:24
Білий дім: РФ хоче закуповувати снаряди у Північної Кореї. Путін звертається до Ірану та Китаю - Фото
Сергій Шойгу та Кім Чен Ин (Фото: EPA)

Росія хоче закуповувати артилерійські снаряди у Північної Кореї, такі дані має розвідка США. Про це повідомив представник Білого дому Джон Кірбі, цитує його канал CNN.

За його словами, США мають побоювання, що КНДР розглядає можливість надання військової допомоги Росії, а американська розвідка каже, що Кремль прагне розширити військову співпрацю з Пхеньяном.

"Наша інформація вказує на те, що Росія прагне розширити військову співпрацю з Північною Кореєю, наприклад, шляхом продажу КНДР артилерійських боєприпасів, знову ж таки Росії", — сказав Кірбі.

Він назвав це "ще одним прикладом, наскільки відчайдушним стає Путін".

"Його військова машина страждає від санкцій та експортного контролю. Російські офіційні особи також звертаються до Ірану та Китаю", — резюмував чиновник.

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Дмитро Гриниченко
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