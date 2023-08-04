Білий дім: РФ хоче закуповувати снаряди у Північної Кореї. Путін звертається до Ірану та Китаю

Росія хоче закуповувати артилерійські снаряди у Північної Кореї, такі дані має розвідка США. Про це повідомив представник Білого дому Джон Кірбі, цитує його канал CNN.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, США мають побоювання, що КНДР розглядає можливість надання військової допомоги Росії, а американська розвідка каже, що Кремль прагне розширити військову співпрацю з Пхеньяном.

"Наша інформація вказує на те, що Росія прагне розширити військову співпрацю з Північною Кореєю, наприклад, шляхом продажу КНДР артилерійських боєприпасів, знову ж таки Росії", — сказав Кірбі.

Він назвав це "ще одним прикладом, наскільки відчайдушним стає Путін".

"Його військова машина страждає від санкцій та експортного контролю. Російські офіційні особи також звертаються до Ірану та Китаю", — резюмував чиновник.

Дивіться також: Кім запустив міжконтинентальну "ядерну" ракету у своєму саду: відео з місцевою топведучою

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.