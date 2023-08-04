Белый дом: РФ хочет закупать снаряды у Северной Кореи. Путин обращается к Ирану и Китаю

Россия хочет закупать артиллерийские снаряды у Северной Кореи, такими данными располагает разведка США. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, цитирует его канал CNN.

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По его словам, у США есть опасения, что КНДР рассматривает возможность оказания военной помощи России, а американская разведка говорит, что Кремль стремится расширить военное сотрудничество с Пхеньяном.

"Наша информация указывает на то, что Россия стремится расширить военное сотрудничество с Северной Кореей, например, путем продажи КНДР артиллерийских боеприпасов, опять же, России", — сказал Кирби.

Он назвал это "еще одним примером, насколько отчаянным становится Путин".

"Его военная машина страдает от санкций и экспортного контроля. Российские официальные лица также обращаются к Ирану и Китаю", — резюмировал чиновник.

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