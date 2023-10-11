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Блінкен їде до Ізраїлю. США визначаються з наступними своїми кроками

Этот материал также доступен на русском
11.10.2023, 00:15
Блінкен їде до Ізраїлю. США визначаються з наступними своїми кроками - Фото
Ентоні Блінкен (Фото - ЕРА)

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що у середу, 11 жовтня, вирушає до Ізраїлю. Американський лідер Джо Байден тим часом проінформував, що Штати визначаються з наступними своїми кроками у підтримці Ізраїлю.

"Завтра я поїду до Ізраїлю, щоб безпосередньо поспілкуватися з нашими ізраїльськими партнерами щодо ситуації на місці та обговорити шляхи, як ми можемо продовжувати підтримувати їх у боротьбі з цими терористичними атаками", – повідомив Блінкен у вівторок ввечері, запевнивши у непохитній підтримці з боку Штатів.

Байден повідомив, що вони з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс зустрілися зі своїми командами, щоб повідомити про теракт в Ізраїлі та визначити наступні кроки.

"Сполучені Штати та Ізраїль є нерозлучними партнерами, і я підтвердив прем’єр-міністру Нетаньягу, що Сполучені Штати продовжуватимуть переконуватися, що Ізраїль має все, що йому потрібно, щоб захистити себе та свій народ", – заявив Байден.

  • 7 жовтня розпочалася наймасштабніша за останні роки атака терористів ХАМАС на територію Ізраїля. ЦАХАЛ завдає ударів у відповідь.
  • У Пентагоні сподіваються на підтримку Конгресу, щоб Штати мали змогу одночасно надавати допомогу й Україні, й Ізраїлю.

Читайте також: Байден про Ізраїль: Хто хоче скористатись ситуацією – не треба

Оксана Житнюк
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